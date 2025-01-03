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Мир

Следователи Южной Кореи прибыли арестовать бывшего президента

Южная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 05:00 Фото: yna.co.kr
Правоохранители прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap, около 07:21, по времени Сеула, к резиденции президента Юн Сок Ёля прибыли следователи Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) для исполнения ордера на арест главы государства и проведения обыска. В 08:02 порядка 35 следователей прошли через главные ворота резиденции. Силовую поддержку им обеспечивает около 2700 бойцов 45 подразделений полицейского спецназа, развернутых вокруг резиденции Юна.

В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между правоохранителями и военными, а представители Юн Сок Ёля заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.

Около часа продолжается противостояние следователей с сотрудниками Службы охраны президента, которые припарковали у ворот здания два автобуса, блокировав тем самым вход. В самом здании резиденции выключен свет, пишет Newsis.

31 декабря 2024 года, суд Сеула выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля, которому ранее объявили импичмент в связи с его введением военного положения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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