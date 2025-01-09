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Салон объятий для одиноких людей за 37 долларов в час работает в Польше

Польша, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 08:18 Фото: pixabay
В польском городе Катовице обрел популярность салон объятий для одиноких людей, сообщает Zakon.kz.

Заведение, открывшееся два года назад, так востребовано, что в нем появился лист ожидания, пишет Daily Mail. Чаще всего клиентами заведения становятся люди в возрасте от 40 до 60 лет. За время пребывания в салоне они получают объятия и психологическую поддержку.

"Основательница центра Александра Касперек проводит сессии коучинга, помогает справляться с одиночеством и травмами", – говорится в публикации.


Перед началом приема клиенты:

  • проходят собеседование;
  • принимают душ;
  • переодеваются в халаты.

Главное правило – отсутствие сексуального подтекста. Если установленные границы нарушаются, сеанс немедленно прекращается.

Также у посетителей спрашивают о причине визита, состоянии здоровья, проверяют на признаки алкогольного или наркотического опьянения. Основательница салона имеет диплом физиотерапевта и является опытным массажистом.

На днях теннисистка из списка Forbes рассталась с возлюбленным спустя шесть лет отношений.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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