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Мир

Жительницу Атырау сняли на видео за несколько минут до трагедии

Жительница Атырау сорвалась с балкона восьмого этажа, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:45 Фото: скриншот видео
9 января около 11:00 в многоэтажном доме микрорайона Алмагуль города Атырау женщина сорвалась с балкона восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

От полученных травм она скончалась на месте. Очевидцы говорят, что погибшая до трагичного инцидента долго сидела на перилах.

В пресс-службе Департамента полиции рассказали порталу "Мой город", что погибшей оказалась 46-летняя женщина.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Полицейские проверяют обстоятельства трагедии и проводят комплекс следственных действий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане женщина-следователь разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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