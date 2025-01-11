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Мир

Стамбул возглавил мировой рейтинг городов по загруженности дорог

Стамбул, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:42 Фото: pixabay
По загруженности дорог в 2024 году турецкий город Стамбул вырвался в лидеры рейтинга мегаполисов мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным аналитической компании INRIX, Стамбул опередил Нью-Йорк и Лондон, при том, что столица Великобритании стала самым загруженным городом в Европе.

Оказалось, что водители в Стамбуле в среднем проводят в пробках 105 часов в течение года. Поэтому власти города сейчас рассматривают возможность введения платы за проезд, чтобы сократить трафик в районах с высокой плотностью движения. Согласно предложению, пилотным районом станет Эминоню.

Кроме того, в Стамбуле планируется ввести зоны с низким уровнем выбросов для дальнейшего сокращения загрязнения. Эта система предусматривает дополнительные сборы с транспортных средств с высоким уровнем выбросов.

Также наряду со Стамбулом, Нью-Йорком и Лондоном, в топ-5 мирового рейтинга городов по загруженности дорог вошли Чикаго и Мехико.

На днях в турецком аэропорту Бурса-Йенишехир учебный самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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