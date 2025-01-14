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Мир

Фальшивый Брэд Питт разорил француженку на 830 тысяч евро

Мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 02:12 Фото: pixabay
Жительница Франции стала жертвой мошенника, который выдавал себя за известного актера, сообщает Zakon.kz.

Ради него женщина ушла от мужа, поссорилась с дочерью, а также потеряла 830 тыс. евро, пишет Het Laatste Nieuws. Анна познакомилась с "Брэдом Питтом" в 2023 году. Сначала француженке написала якобы мать актера, уверяя, что ее сыну нужна именно такая женщина, как она. Позже мошенник стал писать ей сам, предлагал выйти за него замуж и дарил дорогие украшения, за пересылку которых женщине пришлось заплатить около пяти тыс. долларов.

Сначала Анна не поверила, что с ней общается настоящий актер, однако фотографии, которые, как выяснилось позже, были сгенерированы нейросетью, убедили ее. Женщина рассказала, что "Питт" знал, как общаться с женщинами, осыпал ее комплиментами и клялся в любви.

Мошенник воспользовался доверчивостью француженки и сочинил историю о том, что у него рак почек и нужны деньги на операцию. Сам "Брэд Питт" не мог оплатить процедуру, так как его счета якобы заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Так аферист выманил у женщины 830 тыс. евро.

Мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 02:12

Фото: hln

Сомневаться в возлюбленном Анна начала, когда в Сети появились новости об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон. Мошенник прислал женщине сгенерированную ИИ статью о том, что этот союз существует только для отвода глаз, а на самом деле актер встречается с ней.

Однако через какое-то время женщина снова увидела фотографию Питта с Инес и тогда осознала, что ее обманули. Она подала заявление в полицию, а позже попала в больницу с тяжелой депрессией.

Недавно о своем разочаровании рассказала двукратная чемпионка мира Селине Фрайтаг, когда на соревнованиях летающих лыжниц ей вместо денег подарили гигиенический набор.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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