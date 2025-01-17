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Мир

Дональд Трамп назначил известных актеров "специальными послами" Голливуда

Дональд Трамп назначил известных актеров &quot;специальными послами&quot; Голливуда, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 11:30 Фото: wikimedia
Победивший в 2024 году на выборах президента США Дональд Трамп продолжил череду новых назначений. На этот раз должность получили его давние сторонники из числа знаменитостей – Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, 47-й президент Соединенных Штатов объявил о назначении известных актеров "специальными послами" Голливуда в своей соцсети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте – Голливуде, Калифорния... Они будут служить мне в качестве специальных посланников с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах, вернуться – больше, лучше и сильнее, чем когда-либо раньше!", – процитировала газета Дональда Трампа 16 января 2025 года.

По словам 78-летнего миллиардера, эти три очень талантливых человека будут его "глазами и ушами", и он сделает то, "что они предложат".

"Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!" – заключил Дональд Трамп.

Ранее избранный президент США заявил, что новым руководителем пресс-службы Госдепартамента станет журналистка телеканала Fox News Тэмми Брюс. По словам Дональда Трампа, она очень давно работает в СМИ и более двух десятилетий сообщает правду американским гражданам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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