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Мир

Американские астронавты вышли в открытый космос впервые за 14 месяцев

Астронавты в открытом космосе, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 03:20 Фото: NASA
16 января 2025 года астронавты NASA Ник Хейг и Сунита Уильямс совершили плановый выход в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ и установки нового оборудования на внешней поверхности станции, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность выхода составила ровно шесть часов. Этот выход в открытый космос стал первым для американцев за последние 14 месяцев. Летом 2024 года два плановых выхода сорвались из-за проблем со скафандрами.

Фото: NASA

Хейг и Уильямс успешно справились со своими задачами: провели ремонт рентгеновского телескопа NICER, у которого в мае 2023 года повредились светофильтры, и заменили рефлектор на одном из стыковочных узлов МКС.

Ранее космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году.

Аксинья Титова
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