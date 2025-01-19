Американские астронавты вышли в открытый космос впервые за 14 месяцев
Фото: NASA
16 января 2025 года астронавты NASA Ник Хейг и Сунита Уильямс совершили плановый выход в открытый космос с борта МКС для ремонтных работ и установки нового оборудования на внешней поверхности станции, сообщает Zakon.kz.
Продолжительность выхода составила ровно шесть часов. Этот выход в открытый космос стал первым для американцев за последние 14 месяцев. Летом 2024 года два плановых выхода сорвались из-за проблем со скафандрами.
Фото: NASA
Хейг и Уильямс успешно справились со своими задачами: провели ремонт рентгеновского телескопа NICER, у которого в мае 2023 года повредились светофильтры, и заменили рефлектор на одном из стыковочных узлов МКС.
Ранее космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году.
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