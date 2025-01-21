Экс-министр юстиции Азербайджана впал в кому

Состояние здоровья экс-министра юстиции Азербайджана и председателя партии "Адалят" Ильяса Исмайылова, проходящего лечение в Центральной клинике (Mərkəzi Klinika), вызывает опасения, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, об этом заявил заведующий реанимационным отделением медучреждения Вугар Абдулкеримов.

"Из-за ухудшения состояния здоровья пациент был возвращен из палаты обратно в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как тяжелое", – сказал врач.

Родственники бывшего генпрокурора отмечают, что И.Исмайылов впал в кому. По информации, он уже более месяца проходит лечение в Центральной клинике.

Ильяс Аббас оглы Исмайылов родился 20 марта 1938 года в Товузском районе. В 1985-1990 годах работал генпрокурором республики, а в 1992-1995 годах – министром юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов. С 2001 года является председателем партии "Адалят".

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