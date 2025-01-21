#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.58
546.15
5.29
Мир

Экс-министр юстиции Азербайджана впал в кому

Экс-министр, Азрбайджан, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 04:40 Фото: oxu.az
Состояние здоровья экс-министра юстиции Азербайджана и председателя партии "Адалят" Ильяса Исмайылова, проходящего лечение в Центральной клинике (Mərkəzi Klinika), вызывает опасения, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, об этом заявил заведующий реанимационным отделением медучреждения Вугар Абдулкеримов.

"Из-за ухудшения состояния здоровья пациент был возвращен из палаты обратно в реанимационное отделение. Его состояние оценивается как тяжелое", – сказал врач.

Родственники бывшего генпрокурора отмечают, что И.Исмайылов впал в кому. По информации, он уже более месяца проходит лечение в Центральной клинике.

Ильяс Аббас оглы Исмайылов родился 20 марта 1938 года в Товузском районе. В 1985-1990 годах работал генпрокурором республики, а в 1992-1995 годах – министром юстиции. Был депутатом Милли Меджлиса III и IV созывов. С 2001 года является председателем партии "Адалят".

Ранее стало известно, что умер оскароносный режиссер и сценарист Бертран Блие, снимавший Жерара Депардье.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: