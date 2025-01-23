Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает Zakon.kz.

20 января, в столице Вашингтоне в спортзале Capital One Arena избранный президент сообщил, что после вступления в должность обнародует документы, связанные с убийством бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. 23 января он подписал указ о рассекречивании этих документов.



"Мы также опубликуем документы, связанные с другими вопросами, которые вызывают большой общественный интерес", – добавил избранный лидер.

Действующие президент США заявил, что общественность заслуживает полной прозрачности в этих вопросах.

Ранее Дональд Трамп обратился к 54-летней Мелании.

