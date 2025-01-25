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Мир

Прием препарата от низкого давления стоил жизни жительнице Азербайджана

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 03:40 Фото: pexels
Жительница Азербайджана скончалась в городе Барде из-за отравления лекарственным препаратом, сообщает Zakon.kz.

По информации lent.az, 22 января Егане Гусейнова приняла большое количество таблеток от давления. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 24 января в диагностическом центре Бардинской центральной районной больницы.

Погибшая работала в торговом центре Təzə bazar в Барде.

По данному факту прокуратура Бардинского района проводит расследование.

Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов.

Аксинья Титова
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