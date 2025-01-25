Прием препарата от низкого давления стоил жизни жительнице Азербайджана

Жительница Азербайджана скончалась в городе Барде из-за отравления лекарственным препаратом, сообщает Zakon.kz.

По информации lent.az, 22 января Егане Гусейнова приняла большое количество таблеток от давления. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 24 января в диагностическом центре Бардинской центральной районной больницы.

Погибшая работала в торговом центре Təzə bazar в Барде.

По данному факту прокуратура Бардинского района проводит расследование.

Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов.

