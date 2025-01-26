Перед приездом президента в итальянском городе в панике закатали все в асфальт

На днях власти города Агридженто на итальянской Сицилии, перед приездом президента Серджо Маттарелла, в панике закатали буквально все в свежий асфальт, сообщает Zakon.kz.

На асфальтирование улиц города, по которым должен был ехать Серджо Матарелла, потрачено 510 тыс. евро, передает местное издание Sky TG 24. Работы были проведены всего за два дня. Однако в спешке рабочие заасфальтировали канализационные люки. В итоге теперь коммунальщикам приходится использовать металлоискатели, чтобы найти их под новым асфальтом.

Italia. In Sicilia i tombini sono scomparsi nella città di Agrigento xchè le strade sono state asfaltate d'urgenza le strade per l'arrivo del presidente Mattarella spendendo 510.000 euro. I lavori furono eseguiti così velocemente che i tombini delle fogne sono stati nascosti 1/2 pic.twitter.com/FiWR7sGJkv — Marco Maut (@GennaroBeninca1) January 25, 2025

Со слов некоторых рабочих, которые занимались укладкой асфальта, некоторые люки заасфальтировали намеренно. Якобы часть люков с течением времени упала значительно ниже уровня дорожного покрытия и на их выравнивание потребовалось бы около 20 дней. В связи с этим было принято решение закатать их под асфальт, а, когда глава государства завершит свою поездку, вернуться к ним.

А автомобиль президента США Дональда Трампа выставили на аукцион.