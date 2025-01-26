#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

Перед приездом президента в итальянском городе в панике закатали все в асфальт

Асфальтирование, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 03:33 Фото: pixabay
На днях власти города Агридженто на итальянской Сицилии, перед приездом президента Серджо Маттарелла, в панике закатали буквально все в свежий асфальт, сообщает Zakon.kz.

На асфальтирование улиц города, по которым должен был ехать Серджо Матарелла, потрачено 510 тыс. евро, передает местное издание Sky TG 24. Работы были проведены всего за два дня. Однако в спешке рабочие заасфальтировали канализационные люки. В итоге теперь коммунальщикам приходится использовать металлоискатели, чтобы найти их под новым асфальтом.

Со слов некоторых рабочих, которые занимались укладкой асфальта, некоторые люки заасфальтировали намеренно. Якобы часть люков с течением времени упала значительно ниже уровня дорожного покрытия и на их выравнивание потребовалось бы около 20 дней. В связи с этим было принято решение закатать их под асфальт, а, когда глава государства завершит свою поездку, вернуться к ним.

А автомобиль президента США Дональда Трампа выставили на аукцион.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Американские зумеры начали противостоять друг другу
Мир
02:22, 27 января 2025
Американские зумеры начали противостоять друг другу
США вводят санкции против Колумбии из-за отказа принимать депортированных мигрантов
Мир
01:52, 27 января 2025
США вводят санкции против Колумбии из-за отказа принимать депортированных мигрантов
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола
Мир
22:25, 26 января 2025
Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси по данным экзитпола
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: