Перед приездом президента в итальянском городе в панике закатали все в асфальт
На асфальтирование улиц города, по которым должен был ехать Серджо Матарелла, потрачено 510 тыс. евро, передает местное издание Sky TG 24. Работы были проведены всего за два дня. Однако в спешке рабочие заасфальтировали канализационные люки. В итоге теперь коммунальщикам приходится использовать металлоискатели, чтобы найти их под новым асфальтом.
Italia. In Sicilia i tombini sono scomparsi nella città di Agrigento xchè le strade sono state asfaltate d'urgenza le strade per l'arrivo del presidente Mattarella spendendo 510.000 euro. I lavori furono eseguiti così velocemente che i tombini delle fogne sono stati nascosti 1/2 pic.twitter.com/FiWR7sGJkv— Marco Maut (@GennaroBeninca1) January 25, 2025
Со слов некоторых рабочих, которые занимались укладкой асфальта, некоторые люки заасфальтировали намеренно. Якобы часть люков с течением времени упала значительно ниже уровня дорожного покрытия и на их выравнивание потребовалось бы около 20 дней. В связи с этим было принято решение закатать их под асфальт, а, когда глава государства завершит свою поездку, вернуться к ним.
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