Королева Иордании поздравила с днем рождения своих мужчин
Фото: Instagram/queenrania
30 января королева Рания поздравила с днем рождения короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна и сына Хашима, сообщает Zakon.kz.
Старшему имениннику исполнилось 63 года.
"С Днем рождения! Ты для нас – целый мир!" – чувственно подписала поздравительную фотографию Рания.
А Его Высочеству принцу Хашиму бен Абдалла II исполнилось 20 лет. Его Рания поздравила на своей странице в Instagram часами позже.
Также к поздравлениям двух именинников присоединился и пресс-служба королевского дворца, опубликовав совместную фотографию отца и сына.
Супруги женаты с 1993 года. В этом же году иорданская палестинка Рания аль-Ясин была официально провозглашена королевой. В королевской семье четверо детей: наследные принцы Хусейн и Хашем, а также две принцессы – Иман и Сальма.
Фото: Instagram/queenrania
Недавно Рания провела встречу с Меланией Трамп.
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