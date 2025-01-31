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Мир

Королева Иордании поздравила с днем рождения своих мужчин

Иордания, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 05:45 Фото: Instagram/queenrania
30 января королева Рания поздравила с днем рождения короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна и сына Хашима, сообщает Zakon.kz.

Старшему имениннику исполнилось 63 года.

"С Днем рождения! Ты для нас – целый мир!" – чувственно подписала поздравительную фотографию Рания.

А Его Высочеству принцу Хашиму бен Абдалла II исполнилось 20 лет. Его Рания поздравила на своей странице в Instagram часами позже.

Также к поздравлениям двух именинников присоединился и пресс-служба королевского дворца, опубликовав совместную фотографию отца и сына.

Супруги женаты с 1993 года. В этом же году иорданская палестинка Рания аль-Ясин была официально провозглашена королевой. В королевской семье четверо детей: наследные принцы Хусейн и Хашем, а также две принцессы – Иман и Сальма.

Фото: Instagram/queenrania

Недавно Рания провела встречу с Меланией Трамп.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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