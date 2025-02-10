Папа Римский не смог завершить проповедь из-за проблем с дыханием

9 февраля на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита, сообщает Zakon.kz.

Проповедь была приурочена юбилею вооруженных сил, полиции и сил безопасности, передает пресс-служба Ватикана.

Фото: vaticannews.va

"Сейчас, я извиняюсь и прошу помощника продолжить читать, потому что мне тяжело дышать", – сказал 87-летний Франциск, ныне лечащий тяжелую форму бронхита.

Оставшийся текст произносил архиепископ Диего Равелли, магистр Папских литургических церемоний. В этой проповеди Папа Римский призвал военных и силовиков не забывать о целях их службы, а именно: "способствовать жизни, спасать жизнь, всегда защищать жизнь".

Недавно мужчина с психическими отклонениями устроил дебош в храме Святого Петра в Ватикане.