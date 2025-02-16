Пресс-секретарь Трампа резко ответила на жалобы канцлера Германии

15 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отреагировала на жалобы канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 13 февраля высокопоставленный чиновник Германии пожаловался на переговоры Путина и Трампа без участия Германии. Канцлер Шольц назвал переговоры "диктаторским миром".

"Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах – скамья подсудимых", – ответила Левитт у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/karolineleavitt

"В городе новый шериф, дорогие европейцы, пристегните ремни", – отреагировали в комментариях подписчики Левитт.

А днями ранее ее предшественница Карин Жан-Пьер лишилась еще одной работы.