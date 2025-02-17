Имя Алишера Усманова использовали узбекские мошенники

В узбекистанском Ахангаране группа мошенников обманывала жителей Узбекистана, прикрываясь именем известного миллиардера Алишера Усманова, сообщает Zakon.kz.

Cемь человек создали более 200 фейковых групп в Telegram, пишет местное издание UPL.UZ. Они рассылали жителям страны сообщения о якобы выигранных призах в несуществующей акции от имени Алишера Усманова. А для получения "выигрыша" жертвам предлагалось оплатить определенную сумму, которую злоумышленники впоследствии присваивали, используя чужие банковские карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме 25-летнего организатора мошеннической схемы был проведен обыск. Сотрудниками правопорядка изъяты четыре компьютера, одиннадцать мобильных телефонов, Wi-Fi-роутеры и несколько банковских карт, которые предположительно использовались для совершения преступлений.

Предварительное следствие установило четкое распределение ролей внутри группы:

один участник занимался подделкой чеков и администрированием Telegram-групп;

другой отвечал за рекламу и привлечение новых "клиентов";

третий непосредственно общался с потерпевшими;

четвертый обналичивал похищенные средства через банкоматы.

Фото: upl.uz

В настоящее время в отношении всех семерых подозреваемых возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления и точное количество пострадавших.

Недавно самолет узбекской авиакомпании экстренно сел в Туркменистане из-за утечки масла в двигателе.