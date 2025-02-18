Возле извергающегося вулкана Этны начали кататься на лыжах

Сейчас на Сицилии происходит извержение вулкана Этна. Он считается самым высоким и активным в Европе. Власти попросили не подходить близко к горе, но предупреждение проигнорируют и местные жители, и туристы, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, к жерлу вулкана устремились тысячи человек, чтобы стать свидетелями нового извержения. Некоторые гиды даже начали проводить там экскурсии. А вот более смелые захватили с собой лыжи и сноуборды. Они катаются по заснеженным склонам, по которым уже идут потоки лавы.

Из-за большого наплыва туристов экстренные службы усилили дежурство у подножья Этны. Из-за этого власти Италии были вынуждены закрыть воздушное пространство над островом. В связи с этим 32 рейса поменяли свои маршруты.

16 февраля в своем сообщении на Facebook глава региональной гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина рассказал, что узкие улицы, ведущие к вулкану, забиты припаркованными автомобилями и пробками, из-за чего машинам экстренных служб практически невозможно добраться до места извержения.

Фото: Salvatore Allegra/Anadolu via

Он также написал, что в воскресенье были спасены четыре человека, ни один из них не получил серьезных травм. А в ночные часы с воскресенья на понедельник были спасены другие люди, включая женщину, у которой, как сообщается, случилась "паническая атака". Все они не были должным образом экипированы или подготовлены к экскурсии.

Параллельно с этим в Турции борются с другой природной стихией. Там снегопад заблокировал воздушное движение в Стамбуле.