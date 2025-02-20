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Мир

Электромобиль впервые в истории перелетел припаркованную машину

Электромобиль впервые в истории перелетел припаркованную машину  , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 03:37 Фото: Alef Aeronautics
Американская компания Alef Aeronautics опубликовала новый видеоролик, на котором показано, как электромобиль Alef Model A перелетает через припаркованную на калифорнийской улице машину, сообщает Zakon.kz.

Летом 2023 года Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на испытания летающего электромобиля Model A, которые необходимы для его запуска в эксплуатацию.

Фото: Alef Aeronautics

Электрический автомобиль Alef Model A получил запас хода в 320 километров на одной зарядке для передвижения по земле или 177 километров по воздуху, в режиме полета.

Исторический момент удалось запечатлеть на видео.

Ранее выяснилось, что в Казахстане тоже инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.

Аксинья Титова
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