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Мир

В США из грузовых поездов украли кроссовки известного бренда на 2 млн долларов

Кроссовки Nike, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 02:22 Фото: pixabay
Неизвестные ограбили несколько грузовых поездов BNSF в США и украли коробки с новыми кроссовками Nike, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, в одно из своих ограблений преступники перерезали шланг воздушного тормоза на поезде, который ехал через отдаленный район Аризоны. Грабители унесли около 1900 пар кроссовок стоимостью более 440 тыс. долларов.

Большая часть украденных моделей обуви поступит в продажу только 14 марта.

Полиция смогла с помощью устройств слежения, которые находились внутри некоторых коробок, отследить подозреваемых. 11 грабителям были предъявлены обвинения, никто из них не признал себя виновным.

Всего с марта 2024 года по февраль 2025-го преступники совершили не меньше 10 нападений на грузовые поезда. Во всех случаях, кроме одного, были украдены кроссовки Nike. Общая сумма ущерба составила более 2 млн долларов.

А в парижском магазине Dior дорогую сумочку использовали для проведения гендер-пати.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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