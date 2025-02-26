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Мир

У демократов Америки возникли проблемы с деньгами

Демократическая партия США, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 06:46 Фото: Facebook/KamalaHarris
Демократическая партия Соединенных Штатов Америки стала испытывать финансовые проблемы, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Hill, финансовые доноры партии злятся, что Камала Харрис и Ко с треском проиграли выборы, поэтому не видят смысла в переводе средств Демократической партии. Дело еще и в том, что у демократов нет никакой внятной стратегии на будущее. "Инвесторам" это не нравится, поэтому выкидывать деньги на ветер они уже не спешат.

Действительно, "политический блицкриг" Дональда Трампа дает свои плоды. Его противники в замешательстве и пока не могут сорганизоваться для борьбы.

"В стане у Демократической партии сейчас разброд и шатание. Фракция не может выработать единую стратегию на то, как реагировать на выходки Дональда Трампа", – говорится в публикации.

Первоначально, вроде как, договорились попробовать сотрудничать. Однако после скандала с USAID и активности DOGE Илона Маска партия разделилась.

Раньше всех забили тревогу прогрессивные и обычно радикальные демократы, которые и без того всегда были в оппозиции Трампу. Сейчас они ищут лидера, который бы мог возглавить движение.

"Но в одиночку прогрессивные воевать не могут и уговаривают на борьбу умеренных, которые пока еще не дали согласия", – пишет The Hill.

Тем временем президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с победой на досрочных выборах в Бундестаг, а Илон Маск призвал американцев делать доносы на министерства и NASA.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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