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Мир

В США поставили ультиматум Зеленскому

Президент, Зеленский, Украина, рабочий кабинет, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 03:55 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил после переговоров в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя, сообщает Zakon.kz.

Его слова процитировал телеканал Fox News:

"Мой вопрос в том, можно ли Зеленского реабилитировать в глазах американцев. То, что все увидели, заставило даже меня, сторонника Украины, усомниться в нем как в партнере", – отметил Грэм.

Американский сенатор призвал украинского лидера извиниться перед Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.

Ранее сам Дональд Трамп высказался о встрече с президентом Украины. Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Их разговор прошел на повышенных тонах.

Аксинья Титова
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