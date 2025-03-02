Глава Еврокомиссии поддержала Зеленского и пообещала дальше работать с Киевом
Фото: Facebook/vonderleyen
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.
Такое решение она приняла после конфликта Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Будьте сильными, будьте храбрыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не останетесь одни, дорогой Президент Зеленский", – написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Она также подчеркнула, что Европа продолжит сотрудничество с Украиной в интересах "справедливого и прочного мира". Свое заявление глава Еврокомиссии сделала на двух языках – украинском и английском.
Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025
Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним.
Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте @ZelenskyyUa
Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру.
А команда Дональда Трампа напротив дала не самые лучшие характеристики президенту Украины.
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