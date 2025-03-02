Глава Еврокомиссии поддержала Зеленского и пообещала дальше работать с Киевом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

Такое решение она приняла после конфликта Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Будьте сильными, будьте храбрыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не останетесь одни, дорогой Президент Зеленский", – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она также подчеркнула, что Европа продолжит сотрудничество с Украиной в интересах "справедливого и прочного мира". Свое заявление глава Еврокомиссии сделала на двух языках – украинском и английском.

Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу.



Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним.

Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте @ZelenskyyUa



Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

А команда Дональда Трампа напротив дала не самые лучшие характеристики президенту Украины.