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Мир

Глава Еврокомиссии поддержала Зеленского и пообещала дальше работать с Киевом

Урсула фон дер Ляйен поддержала Зеленского и пообещала продолжить работать с Киевом, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 06:16 Фото: Facebook/vonderleyen
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

Такое решение она приняла после конфликта Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Будьте сильными, будьте храбрыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не останетесь одни, дорогой Президент Зеленский", – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она также подчеркнула, что Европа продолжит сотрудничество с Украиной в интересах "справедливого и прочного мира". Свое заявление глава Еврокомиссии сделала на двух языках – украинском и английском.

А команда Дональда Трампа напротив дала не самые лучшие характеристики президенту Украины.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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