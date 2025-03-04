Китай без предупреждения начал строительство 12 реакторов нового типа

В китайских соцсетях появились фотографии со строительной площадки двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 с турбинами на 650 мегаватт, сообщает Zakon.kz.

Оборудование приводит в действие шесть высокотемпературных га зоохлаждаемых реакторов.

Фото: Weibo

Энергоблоки HTR-PM600 будут оснащены реакторами нового типа. В них как теплоноситель используется гелий, а как за медлитель – графит.

Фото: Weibo

Их важным преимуществом считается инертность и инактивируемость гелия.

Ранее стало известно, что спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз.