Китай без предупреждения начал строительство 12 реакторов нового типа
Фото: Weibo
В китайских соцсетях появились фотографии со строительной площадки двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 с турбинами на 650 мегаватт, сообщает Zakon.kz.
Оборудование приводит в действие шесть высокотемпературных га зоохлаждаемых реакторов.
Фото: Weibo
Энергоблоки HTR-PM600 будут оснащены реакторами нового типа. В них как теплоноситель используется гелий, а как за медлитель – графит.
Фото: Weibo
Их важным преимуществом считается инертность и инактивируемость гелия.
Ранее стало известно, что спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз.
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