#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
499.74
525.23
5.6
Мир

Китай без предупреждения начал строительство 12 реакторов нового типа

Вид реакторов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 04:40 Фото: Weibo
В китайских соцсетях появились фотографии со строительной площадки двух коммерческих энергоблоков HTR-PM600 с турбинами на 650 мегаватт, сообщает Zakon.kz.

Оборудование приводит в действие шесть высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.

Фото: Weibo

Энергоблоки HTR-PM600 будут оснащены реакторами нового типа. В них как теплоноситель используется гелий, а как замедлитель – графит.

Фото: Weibo

Их важным преимуществом считается инертность и инактивируемость гелия.

Ранее стало известно, что спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Меган Маркл захотела, чтобы ее называли по новому имени
Мир
01:15, 05 марта 2025
Меган Маркл захотела, чтобы ее называли по новому имени
Многомиллионную недвижимость в США продала Диана Арбенина
Мир
00:43, 05 марта 2025
Многомиллионную недвижимость в США продала Диана Арбенина
В Японии готовятся посадить модуль на Луну
Мир
22:37, 04 марта 2025
В Японии готовятся посадить модуль на Луну
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: