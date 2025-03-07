Жителя Японии арестовали после 4250 звонков в полицию

Юки Симидзу из японского города Абиго за год несколько тысяч раз позвонил в полицию с ложными жалобами на соседей. Мужчина утверждал, что его соседи снизу шумят и нарушают общественный порядок, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 46-летний мужчина совершил 4250 ложных звонков в экстренные службы в течение года, пишет издание Japan Today.

Когда по вызову прибывали сотрудники полиции, никакого шума не обнаруживалось. Отмечается, что только 14 февраля японец с пяти до девяти часов вечера 14 раз пожаловался на соседей.

В этот раз в квартире, на которую Симидзу жаловался, дежурили полицейские, которые никакого шума не зафиксировали.

Японца арестовали за попытки сорвать работу правоохранительных органов ложными вызовами.



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