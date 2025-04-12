Мигрантов из Пакистана пригласили работать в Беларусь

11 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что страна готова принять на работу специалистов из Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о привлечении 100-150 тыс. пакистанских специалистов. Об этом Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, передает "БЕЛТА".

Лукашенко назвал тему деликатной и отметил, что в Пакистане много желающих работать в Беларуси. Для этого планируется открыть прямой рейс между Исламабадом и Минском.

"Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тыс., может быть, 120-150 тыс. этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы", – подчеркнул Лукашенко.

Инициатива была с большим энтузиазмом воспринята пакистанской стороной. Шахбаз Шариф заверил, что все пакистанские специалисты, которые получат возможность работать в Беларуси, будут иметь прекрасную подготовку.

"Вы убедитесь, что они действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать помощь вашей стране. Они трудолюбивы, у них есть навыки, семьи, которые надо поддерживать. Они могут создать тот самый мост, который мы строим между Минском и Исламабадом", – заметил пакистанский премьер-министр.

На следующий день в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.