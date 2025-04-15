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Мир

Американский фридайвер установил сразу два мировых рекорда под водой

Дайвер, вода, глубины, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 02:59 Фото: pixabay
Профессиональный фридайвер из США Амелия де лос Риос недавно побила мировой рекорд по количеству воздушных колец, надутых под водой за минуту, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили представители Книги рекордов Гиннесса, женщина установила новый рекорд по количеству воздушных шаров, надутых под водой без ограничения по времени.

Фото: guinnessworldrecords

Речь идет о 56 воздушных кольцах за минуту и 81 воздушном кольце без ограничений по времени. Так она установила сразу два рекорда.

Амелия рассказала о некоторых секретах, которые помогают выдувать воздушные кольца. Дело – в особой технике. Необходимо напрячь щеки, высунуть язык и втянуть его обратно.

Но главный талант Амелии в том. Что она способна надолго задерживать дыхание: ее рекорд составляет шесть минут 58 секунд.

Ранее принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin показала, как изнутри выглядел полет исключительно женского экипажа ракеты New Shepard.

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Аксинья Титова
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