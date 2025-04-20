Афтершоки и гуманитарный кризис мешают восстановить Мьянму после землетрясения

Частые и сильные подземные толчки продолжают сотрясать центральную часть Мьянмы почти ежедневно, усиливая страх пострадавших жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в районах Мьянмы, наиболее пострадавших от сильного землетрясения три недели назад, основные услуги еще не восстановлены, а спасатели, занимающиеся извлечением тел погибших и расчисткой завалов, сталкиваются с регулярными подземными толчками и нехваткой ресурсов.

В докладе о ситуации, опубликованном 18 апреля вечером Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), говорится, что частые и сильные подземные толчки продолжают сотрясать центральную часть Мьянмы.

"Спустя три недели после того, как 28 марта в Мьянме произошло два катастрофических землетрясения, наиболее пострадавшие общины по-прежнему лишены безопасного жилья, чистой воды, стабильного электроснабжения, медицинской помощи и основных услуг", – говорится в отчете.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился недалеко от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Ранее сообщалось, что 13 апреля 2025 года центральную Мьянму потрясло очередное землетрясение магнитудой 5,5.