#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
521.9
593.5
6.39
Мир

Тысячи транс-активистов вышли на митинг в Лондоне

Транс-активисты в Лондоне вышли на акцию протеста, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 03:33 Фото: pixabay
Тысячи протестующих против нарушения прав трансгендеров собрались на Парламентской площади в Лондоне 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, трансгендеры Лондона вышли на демонстрацию против постановления, которое решительно утверждает, что мужчины не являются женщинами. Всего в Англии, Шотландии и Уэльсе, по данным последней переписи населения, около 116 тыс. из 66 млн человек идентифицируют себя как трансгендеры.

Во время акции на Парламентской площади квиры и их сторонники призывали к "освобождению трансгендеров" и испортили статую феминистки Миллисент Фосетт. По их мнению, Верховный суд принял "опасное и вредное" решение, а правительство Великобритании должно разрешить детям принимать блокаторы полового созревания.

16 апреля Верховный суд Великобритании постановил, что с юридической точки зрения трансгендерные женщины не являются женщинами. Оппоненты действующей власти назвали решение "угрозой" правам человека и "ударом" по уязвимым группам людей.

14 апреля парламент Венгрии принял закон о признании только двух полов – мужского и женского.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Папа Римский и вице-президент США встретились в Ватикане
Мир
03:00, 21 апреля 2025
Папа Римский и вице-президент США встретились в Ватикане
Наводнение смыло автомобиль с моста в США: погибли два человека
Мир
01:13, 21 апреля 2025
Наводнение смыло автомобиль с моста в США: погибли два человека
Израильская армия признала ошибки в инциденте с расстрелом фельдшеров в Газе
Мир
22:58, 20 апреля 2025
Израильская армия признала ошибки в инциденте с расстрелом фельдшеров в Газе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: