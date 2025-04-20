Тысячи транс-активистов вышли на митинг в Лондоне

Тысячи протестующих против нарушения прав трансгендеров собрались на Парламентской площади в Лондоне 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, трансгендеры Лондона вышли на демонстрацию против постановления, которое решительно утверждает, что мужчины не являются женщинами. Всего в Англии, Шотландии и Уэльсе, по данным последней переписи населения, около 116 тыс. из 66 млн человек идентифицируют себя как трансгендеры.

Во время акции на Парламентской площади квиры и их сторонники призывали к "освобождению трансгендеров" и испортили статую феминистки Миллисент Фосетт. По их мнению, Верховный суд принял "опасное и вредное" решение, а правительство Великобритании должно разрешить детям принимать блокаторы полового созревания.

16 апреля Верховный суд Великобритании постановил, что с юридической точки зрения трансгендерные женщины не являются женщинами. Оппоненты действующей власти назвали решение "угрозой" правам человека и "ударом" по уязвимым группам людей.

14 апреля парламент Венгрии принял закон о признании только двух полов – мужского и женского.