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Мир

200 двойников Мэрилин Монро участвовали в ирландском благотворительном заплыве

Двойники Монро участвуют в заплыве, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 03:30 Фото: соцсеть X/ Grouse Beater
Мероприятие Marilyn's Mater Paddle, которое проводится уже второй год, проводится на пляже Балкаррик (Ирландия) с целью сбора средств на лечение онкологических заболеваний у женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 25 мая почти 200 двойников Мэрилин Монро произвели фурор, приняв участие в тематическом благотворительном заплыве на ирландском пляже.

Пловцы в ретро-купальниках и светлых париках, одетые как кинозвезда, окунулись в воду на пляже Балкаррик в Донабате, графство Дублин.

Воскресное мероприятие, которое проводится уже второй год, было организовано для сбора средств на лечение рака у женщин в больнице Mater в Дублине. Целью было собрать средства для ускорения диагностики рака, улучшении лечения и предоставлении первоклассной помощи женщинам со всей Ирландии.

"Мы невероятно тронуты сестринством Мэрилин, которые собрались в Донабате этим утром для лечения женщин, больных раком. На первый взгляд, это может показаться просто забавным погружением в голливудском стиле, но это гораздо больше. Каждое пожертвование помогает нам поддерживать женщин на их пути", – сказала директор по развитию фонда больницы Ройзин Даффи.

Ранее сообщалось, что впервые за долгое время известный телеведущий Иван Ургант выступил в российской столице. Вместе со Светланой Бондарчук он организовал благотворительный вечер-аукцион.

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Аксинья Титова
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