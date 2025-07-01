В Германии эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомбы Второй мировой войны

Почти 20 тыс. человек были эвакуированы 30 июня в германском городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила местная администрация на своем сайте, снаряд нашли во время строительных работ.

Как заявили местные власти, эвакуация коснется почти 20 тыс. человек примерно в 13 тыс. домохозяйств. Самое позднее до 15:00 по местному времени во вторник им придется покинуть свои дома.

В зоне опасности находятся главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. В одной из школ организован эвакуационный центр.

Это уже вторая за последнее время масштабная эвакуация в Оснабрюке. Примерно две недели назад из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны свои дома покинули около 11 тыс. жителей.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Саперы обезвреживают их за нескольких часов.

Ранее землетрясение в Турции вызвало панику местных жителей.