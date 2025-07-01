В Германии эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомбы Второй мировой войны
Как сообщила местная администрация на своем сайте, снаряд нашли во время строительных работ.
Как заявили местные власти, эвакуация коснется почти 20 тыс. человек примерно в 13 тыс. домохозяйств. Самое позднее до 15:00 по местному времени во вторник им придется покинуть свои дома.
В зоне опасности находятся главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. В одной из школ организован эвакуационный центр.
Это уже вторая за последнее время масштабная эвакуация в Оснабрюке. Примерно две недели назад из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны свои дома покинули около 11 тыс. жителей.
В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Саперы обезвреживают их за нескольких часов.
Ранее землетрясение в Турции вызвало панику местных жителей.