Голова была вся в крови: "летающая крыса" напала на пожилую британку

70-летняя жительница города Морей (Шотландия) Лесли Райт попала в больницу после нападения чайки, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, бабушка шла к соседке, когда птица внезапно спикировала ей на затылок и сбила с ног.

"Я почувствовала удар. В следующий момент моя голова уже была вся в крови", – рассказала пенсионерка.

Отмечается, что от удара на голове образовалась глубокая ссадина, которая сильно кровоточила. На помощь пострадавшей пришел прохожий и соседка, к которой Райт направлялась в гости. Женщину отвезли в больницу. В итоге швы не понадобились, рану обработали и заклеили пластырем. Однако у пенсионерки остался шрам и временная залысина.

Как уточняется, теперь бабушка внимательно следит за небом, опасаясь новых атак.

"Эти "летающие крысы" могут в любой момент наброситься снова. Я видела, как они воруют еду прямо из рук людей, а теперь понимаю, что могут и покалечить", – переживает Райт.

Издание также пишет, что чайки находятся под охраной. Экологи говорят, что чайки занесены в список охраняемых видов в Великобритании из-за сокращения численности их популяции в природной среде.

