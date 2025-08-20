#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

Британцу удалось попасть в книгу рекордов Гиннеса благодаря американским горкам

новый рекорд Гиннеса, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 01:51 Фото: pixabay
Британец Дин Стоукс установил рекорд Гиннесса по количеству американских горок, на которых он прокатился за неделю, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, мужчина за семь дней прокатился на 55 различных американских горках по всей стране. Его достижение стало первым в истории в этой категории – до этого рекордная планка составляла всего 30 аттракционов.

Как уточняется, Стоукс начал свое экстремальное путешествие на пирсе Брайтонского дворца и завершил неделю спустя в знаменитом парке развлечений Thorpe Park в графстве Суррей. По его словам, он планировал преодолеть более 60 горок, но несколько парков были закрыты на время из-за дождя и сильного ветра.

"Я посетил свой первый тематический парк в юности и быстро понял, что обожаю этот прилив адреналина. Мне нравится открывать новые парки, чувствовать атмосферу – от музыки и оформления до самих горок", – признался рекордсмен.

Несмотря на рекорд, Дин не собирается останавливаться. Его следующая цель — прокатиться на всех американских горках в Великобритании и Ирландии, чтобы окончательно закрепить за собой титул главного фаната этих аттракционов.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб на глазах матери на аттракционе во время отдыха в Болгарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Экскурсовод погибла на глазах туристов в Колизее
Мир
01:18, 21 августа 2025
Экскурсовод погибла на глазах туристов в Колизее
Питон проглотил собаку на ферме в Индии и застрял на заботе по пути в лес
Мир
00:44, 21 августа 2025
Питон проглотил собаку на ферме в Индии и застрял на заботе по пути в лес
Утонувшее кольцо американцу удалось вернуть спустя 56 лет
Мир
23:15, 20 августа 2025
Утонувшее кольцо американцу удалось вернуть спустя 56 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: