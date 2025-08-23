#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Жалобу жертвы сексуального домогательства отклонила полиция Узбекистана

Сексуальное домогательство в самолете , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 07:00 Фото: pixabay
В аэропорту Самарканда сотрудники правоохранительных органов объяснили девушке, ставшей в самолете жертвой сексуального домогательства, что жаловаться бесполезно, сообщает Zakon.kz.

По данным соцсетей узбекского фонда "Не молчи", инцидент произошел 20 августа на рейсе Измир-Самарканд авиакомпании SunExpress. Пассажирка проснулась от домогательств соседа, который самоудовлетворялся прямо рядом с ней. Более того, он продолжал свои действия даже после ее пробуждения.

Фото: Instagram/nemolchi.uz

Пострадавшая сняла видео, на котором четко видны действия ее соседа, и позвала бортпроводников, которые пересадили пассажирку на другое место. Полную версию видео фонд разместил в своем Telegram-канале.

"По прибытии в аэропорт Самарканда я обратилась к правоохранителям. Однако, несмотря на наличие видеодоказательства, нарушитель был отпущен после устных извинений", – рассказала девушка сотрудникам фонда.

С ее слов, сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Самарканда, сказали ей, что писать заявление бессмысленно, а видео – это недостаточное доказательство. Ей и парню сказали извиниться друг перед другом, от чего она отказалась, решив, что будет защищать свои права. А парня после извинений отпустили.

Представители авиакомпании извинились перед пассажиркой и обещали провести внутреннее расследование. Однако, по словам пострадавшей, бортпроводники не составили документы о нарушении, приняв лишь устное описание.

Тем временем английские полицейские-женщины переодевались в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Арестовали бывшего президента Шри-Ланки
Мир
06:30, Сегодня
Арестовали бывшего президента Шри-Ланки
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
Мир
05:10, Сегодня
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Мир
04:45, 23 августа 2025
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: