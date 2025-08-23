Жалобу жертвы сексуального домогательства отклонила полиция Узбекистана

В аэропорту Самарканда сотрудники правоохранительных органов объяснили девушке, ставшей в самолете жертвой сексуального домогательства, что жаловаться бесполезно, сообщает Zakon.kz.

По данным соцсетей узбекского фонда "Не молчи", инцидент произошел 20 августа на рейсе Измир-Самарканд авиакомпании SunExpress. Пассажирка проснулась от домогательств соседа, который самоудовлетворялся прямо рядом с ней. Более того, он продолжал свои действия даже после ее пробуждения.

Пострадавшая сняла видео, на котором четко видны действия ее соседа, и позвала бортпроводников, которые пересадили пассажирку на другое место. Полную версию видео фонд разместил в своем Telegram-канале.

"По прибытии в аэропорт Самарканда я обратилась к правоохранителям. Однако, несмотря на наличие видеодоказательства, нарушитель был отпущен после устных извинений", – рассказала девушка сотрудникам фонда.

С ее слов, сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Самарканда сказали ей, что писать заявление бессмысленно, а видео – это недостаточное доказательство. Ей и парню сказали извиниться друг перед другом, от чего она отказалась, решив, что будет защищать свои права. А парня после извинений отпустили.

Представители авиакомпании извинились перед пассажиркой и обещали провести внутреннее расследование. Однако, по словам пострадавшей, бортпроводники не составили документы о нарушении, приняв лишь устное описание.

