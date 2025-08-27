#АЭС в Казахстане
Мир

Танго Путина с Зеленским: Трамп допустил ввод санкций для Украины

США может ввести санкции к Украине, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 06:03 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп не исключил введения санкций против Украины, сообщает Zakon.kz.

США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только в отношении России, но и против Украины в случае срыва мирных переговоров. Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме, пишет NDTV.

Фото: whitehouse

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не торопится с возможным введением санкций, потому что хочет видеть мирное соглашение. При этом президент США отметил, что для урегулирования конфликта необходима встреча на уровне лидеров России и Украины.

"Я хочу остановить конфликт, в противном случае будет мировая экономическая война. Это будет плохо для России, и я не хочу этого. Зеленский тоже не безупречен, но для танго нужны двое. Они должны встретиться", – сказал он.

Трамп уже неоднократно подчеркивал, что затягивание конфликта выгодно лишь бюрократам, а не простым американцам или украинцам.

Недавно Трамп назвал худшие СМИ США и требует лишить их лицензий.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Турист пропал на озере в Италии при попытке спасти своих детей
Мир
05:07, Сегодня
Турист пропал на озере в Италии при попытке спасти своих детей
Сотни парашютистов одним прыжком установили мировой рекорд
Мир
21:33, 26 августа 2025
Сотни парашютистов одним прыжком установили мировой рекорд
Поезд в Нигерии сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров
Мир
21:09, 26 августа 2025
Поезд в Нигерии сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров
