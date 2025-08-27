Танго Путина с Зеленским: Трамп допустил ввод санкций для Украины

Президент США Дональд Трамп не исключил введения санкций против Украины, сообщает Zakon.kz.

США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только в отношении России, но и против Украины в случае срыва мирных переговоров. Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов во время заседания президентского кабинета в Белом доме, пишет NDTV.

Фото: whitehouse

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не торопится с возможным введением санкций, потому что хочет видеть мирное соглашение. При этом президент США отметил, что для урегулирования конфликта необходима встреча на уровне лидеров России и Украины.

"Я хочу остановить конфликт, в противном случае будет мировая экономическая война. Это будет плохо для России, и я не хочу этого. Зеленский тоже не безупречен, но для танго нужны двое. Они должны встретиться", – сказал он.

The US may impose sanctions and customs duties not only against Russia but also against Ukraine, Trump said.



According to him, Zelensky is "not exactly innocent either" in the situation where there is no clear movement towards peace in Ukraine.



"Ukraine thought it would win.… pic.twitter.com/tku0hFZxrl — East_Calling (@East_Calling) August 26, 2025

Трамп уже неоднократно подчеркивал, что затягивание конфликта выгодно лишь бюрократам, а не простым американцам или украинцам.

Недавно Трамп назвал худшие СМИ США и требует лишить их лицензий.