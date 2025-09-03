Новый способ заражения компьютеров вирусами разработали хакеры

Специалисты Infosecurity Magazine предупредили о новом способе организации массовых атак на пользователей компьютеров и организации. Хакеры начали использовать доверенные драйверы для Windows для обхода инструментов защиты операционной системы (ОС), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в отчете компании, злоумышленники могут скомпрометировать уязвимые драйверы для различных компонентов персонального компьютера (ПК) и использовать их для отключения защитного программного обеспечения (ПО).

Отмечается, что в качестве примера эксперты назвали драйвера антивирусной утилиты WatchDog Antimalware, которые злоумышленники – предположительно, из Китая – взломали и использовали для атаки на организации в Восточной Азии. Скомпрометированную программу можно применять для кибершпионажа, выполнения произвольных команд и кражи данных.

Специалисты Infosecurity Magazine связались с компанией WatchDog Antimalware, чтобы удалить из списка доверенных уязвимый драйвер. Пользователей ПО призвали обновить свои версии программ. В заключение авторы отчета заявили, что им неизвестно, как хакеры распространяли вредоносные программы. Скорее всего, они могли прибегнуть к фишингу и социальной инженерии.

