#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Мир

Новый способ заражения компьютеров вирусами разработали хакеры

новый способ заражения компьютеров вирусами разработали хакеры, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 19:37 Фото: pixabay
Специалисты Infosecurity Magazine предупредили о новом способе организации массовых атак на пользователей компьютеров и организации. Хакеры начали использовать доверенные драйверы для Windows для обхода инструментов защиты операционной системы (ОС), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в отчете компании, злоумышленники могут скомпрометировать уязвимые драйверы для различных компонентов персонального компьютера (ПК) и использовать их для отключения защитного программного обеспечения (ПО).

Отмечается, что в качестве примера эксперты назвали драйвера антивирусной утилиты WatchDog Antimalware, которые злоумышленники – предположительно, из Китая – взломали и использовали для атаки на организации в Восточной Азии. Скомпрометированную программу можно применять для кибершпионажа, выполнения произвольных команд и кражи данных.

Специалисты Infosecurity Magazine связались с компанией WatchDog Antimalware, чтобы удалить из списка доверенных уязвимый драйвер. Пользователей ПО призвали обновить свои версии программ. В заключение авторы отчета заявили, что им неизвестно, как хакеры распространяли вредоносные программы. Скорее всего, они могли прибегнуть к фишингу и социальной инженерии.

Ранее сообщалось, что нужно сделать казахстанцам, чтобы защитить свои персональные данные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Число погибших во время землетрясения в Афганистане превысило 1400 человек
Мир
19:14, Сегодня
Число погибших во время землетрясения в Афганистане превысило 1400 человек
В Новой Зеландии обычная интубация стала причиной смерти пациентки
Мир
19:07, Сегодня
В Новой Зеландии обычная интубация стала причиной смерти пациентки
Макрон и его супруга продали дорогую виллу в курортной коммуне
Мир
18:46, Сегодня
Макрон и его супруга продали дорогую виллу в курортной коммуне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: