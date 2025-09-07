Маргарите Симоньян сделают операцию на сердце

8 сентября у главного редактора RT Маргариты Симоньян запланирована хирургическая операция, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила 7 сентября в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Со слов Симоньян, она пришла на эфир к Соловьёву сейчас, потому может "уже не прийти никогда".

"За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами", – сказала Симоньян.

Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, Патриарх взял меня за руку и сказал мне: 'Ты — воин'. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. pic.twitter.com/R697k6bpGY — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) September 7, 2025

В начале этого года ее муж журналист Тигран Кеосаян был госпитализирован в состоянии комы. По словам Симоньян, ее супруг пережил клиническую смерть.

На днях в России заявили о готовности первой вакцины против рака.