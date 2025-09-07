#АЭС в Казахстане
Мир

Маргарите Симоньян сделают операцию на сердце

У Маргариты Симоньян диагностировано тяжелое заболевание, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 02:55 Фото: Telegram/Маргарита Симоньян
8 сентября у главного редактора RT Маргариты Симоньян запланирована хирургическая операция, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила 7 сентября в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Со слов Симоньян, она пришла на эфир к Соловьёву сейчас, потому может "уже не прийти никогда".

"За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами", – сказала Симоньян.

В начале этого года ее муж журналист Тигран Кеосаян был госпитализирован в состоянии комы. По словам Симоньян, ее супруг пережил клиническую смерть.

На днях в России заявили о готовности первой вакцины против рака.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Мир
03:23, 08 сентября 2025
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Илон Маск обеспокоился будущим "белых людей"
Мир
17:59, 07 сентября 2025
Илон Маск обеспокоился будущим "белых людей"
Мозамбик построит электростанцию стоимостью 6 миллиардов долларов
Мир
15:22, 07 сентября 2025
Мозамбик построит электростанцию стоимостью 6 миллиардов долларов
