Чарки Кирк: вице-президент США понес гроб с телом активиста

11 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс понес гроб с телом активиста Чарки Кирка, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент вылетел из Солт-Лейк-Сити вместе с женой убитого накануне Кирка, двумя маленькими детьми и его родителями. По данным Daily Mail, политик прибыл в штат на своем самолете, чтобы отвезти погибшего на его родину в Финикс (штат Аризона).

Тело привезли на военную базу Национальной гвардии имени Роланда Р. Райта, и Вэнс возглавил процессию, помогая военнослужащим в парадной форме занести гроб в лайнер.

Чарки Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы.