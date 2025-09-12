Чарки Кирк: вице-президент США понес гроб с телом активиста
Вице-президент вылетел из Солт-Лейк-Сити вместе с женой убитого накануне Кирка, двумя маленькими детьми и его родителями. По данным Daily Mail, политик прибыл в штат на своем самолете, чтобы отвезти погибшего на его родину в Финикс (штат Аризона).
Тело привезли на военную базу Национальной гвардии имени Роланда Р. Райта, и Вэнс возглавил процессию, помогая военнослужащим в парадной форме занести гроб в лайнер.
VP JD Vance helped load Charlie Kirk’s casket onto Air Force Two.#CharlieKirkshot #CharlieKirkdead #CharlieKirk #UtahValleyUniversity #Utah #guncontrol #EnoughlsEnough #ENOUGH pic.twitter.com/jGSGYdtSlI— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) September 11, 2025
Чарки Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы.