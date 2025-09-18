#АЭС в Казахстане
Мир

Мать утопила трехлетнюю дочь в индийском озере Ана-Сагар

мать утопила дочь в озере Ана-Сагар, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 00:58 Фото: wikipedia
В индийском городе Аджмер женщину обвинили в избавлении от собственной трехлетней дочери во время прогулки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, полиция узнала об инциденте на следующий день после преступления. Они заметили женщину и мужчину, которые около озера Ана Сагар искали дочь, которая якобы потерялась.

Отмечается, что стражи порядка тут же приступили в поискам. В итоге ребенка нашли уже без признаков жизни. Посмотрев видеозаписи с места, сотрудники правоохранительных органов заметили несостыковки между увиденным и словами матери.

Позже, уточняет издание, на допросе женщина рассказала, что была замужем за мужчиной из города Варанаси, но мужчина не мог ее обеспечивать, поэтому она ушла к новому возлюбленному. На почве неспособности первого мужа ее содержать, у женщины якобы развилась депрессия. Тяжелое состояние подтолкнуло ее к мысли о том, что ей стоит избавиться от ребенка.

Согласно данным издания, свою вину задержанная признала.

Ранее сообщалось, что на глазах матери волк утащил в лес и убил пятилетнюю девочку в Индии.

