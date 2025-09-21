После столкновения парома и сухогруза в Босфоре пострадали люди
Как передает A Haber, ночью 19 сентября паром следовал по маршруту Бешикташ – Ускюдар, а сухогруз передвигался под флагом Панамы. В результате происшествия пострадали 12 человек. Все они доставлены в больницы.
⭕ #SONDAKİKA İstanbul Boğazı'ndan Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. pic.twitter.com/7nzaGWc860— Ne Haber? (@NeBu_HABER) September 19, 2025
Столкновение произошло у причала Ускюдар. На место прибыли силы береговой охраны. Оба судна отбуксировали для осмотра.
😨❗️ Barco de pasajeros colisiona con granelero en el estrecho del Bósforo— Sepa Más (@Sepa_mass) September 20, 2025
Un ferry de pasajeros colisionó este viernes con un granelero panameño en el estrecho del Bósforo, cerca de Estambul. Al menos 12 personas resultaron heridas en el incidente.https://t.co/dmvjjoS7aS pic.twitter.com/xd5f3iGDCw
Начато официальное расследование обстоятельств инцидента. Турецкие власти уточняют, что ситуация находится под контролем, а транспортное сообщение в проливе не нарушено.
🚨حادثة اصطدام في البوسفور بين السفينة Artvin وعبارة ركاب تسببت بإصابة ثمانية أشخاص وحدوث أضرار مادية#ship #cargo #ferry #collision #bosphorus #istanbul #turkey #port #sea #shipping #sealife #theseainarabic pic.twitter.com/Nkm2yiU58g— The Sea In Arabic البحر بالعربي (@Theseainarabic) September 20, 2025
