Мир

Массовые протесты захлестнули Филиппины

Филиппинскую столицу Манилу охватили массовые протесты , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 05:50 Фото: Marianne Bermudez
Филиппинскую столицу Манилу охватили массовые протесты, сообщает Zakon.kz.

Акция под названием "Марш триллиона песо" вспыхнула после разоблачения многомиллиардной коррупционной схемы, передает The Guardian. Выяснилось, что власти присваивали себе средства, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.

В митинге приняли участие свыше 100 тыс. человек. Они требовали привлечь чиновников к ответственности и раскрыть отчеты об активах.

Протестующие в масках бросали бутылки в правоохранителей и жгли шины машин. Есть пострадавшие среди полицейских.

Акции также прошли в других регионах страны, включая Багио.

Днями ранее из-за протеста водителей автобусов в Перу застряли туристы, а протестующие в Израиле пытались сорвать вечеринку Нетаньяху.

Фото Алия Абди
Алия Абди
