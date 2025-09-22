Массовые протесты захлестнули Филиппины
Акция под названием "Марш триллиона песо" вспыхнула после разоблачения многомиллиардной коррупционной схемы, передает The Guardian. Выяснилось, что власти присваивали себе средства, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
Over a hundred thousand protesters marched across Metro Manila and some provincial cities yesterday to vent their anger over a ballooning scandal involving bogus flood-control projects that are estimated to have cost taxpayers well over P100 billion.— Manila Standard (@mnlstandardph) September 22, 2025
В митинге приняли участие свыше 100 тыс. человек. Они требовали привлечь чиновников к ответственности и раскрыть отчеты об активах.
IN PHOTOS: Masked protesters set a trailer truck, a police motorcycle, and paraphernalia on fire as expression of their indignation against the widespread corruption in the government’s flood control projects yesterday, September 21.— Bulatlat (@bulatlat) September 22, 2025
Протестующие в масках бросали бутылки в правоохранителей и жгли шины машин. Есть пострадавшие среди полицейских.
Акции также прошли в других регионах страны, включая Багио.
Акции также прошли в других регионах страны, включая Багио.