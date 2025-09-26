Из-за феминизма поменяли структуру в американской армии
Фото: dacowits.defense.gov
Комитет по положению женщин в американской армии распустили из-за "разделяющей феминистской повестки", сообщает Zakon.kz.
Министр обороны США Пит Хегсет распустил комитет, занимавшийся рекомендациями по вопросам женщин в армии – от условий службы до их благополучия. По словам Хегсета, структура "продвигала разделяющую феминистскую повестку, вредящую боевой готовности", передает US News.
"Консультативный комитет по делам женщин в вооруженных силах был создан в 1951 году и стал одним из старейших органов при Пентагоне. За десятилетия работы он представил более 1100 рекомендаций, около 94% из которых были полностью или частично приняты", – говорится в публикации.
Фото: dacowits.defense.gov
Среди них:
- меры по борьбе с сексуальными домогательствами;
- улучшение условий службы;
- расширение перечня военных специальностей для женщин;
- равный доступ к военным академиям.
"Эти рекомендации исторически играли ключевую роль в изменении законов и политики, касающихся женщин-военнослужащих", – отмечается на сайте комитета.
Фото: dacowits.defense.gov
Став министром, Хегсет активно выступает против программ по разнообразию, равенству и инклюзии. Ранее он отменил инициативу, подписанную Дональдом Трампом в 2017 году, направленную на расширение роли женщин в сфере нацбезопасности.
Недавно Пентагон запретил корреспондентам, освещающим его деятельность, собирать информацию, публикацию которой не одобрило командование.
