Лукашенко недоволен Казахстаном в части авиасообщения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство партнерством с Казахстаном в части создания условий для авиасообщения, сообщает Zakon.kz.

23 сентября на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, белорусский президент затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере, передает "БЕЛТА". Одним из вопросов, затронутых Лукашенко, стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.

"Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские – нет, – заметил президент. – Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили".

Со слов Лукашенко, в сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты.

"Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают – ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти".

