В студенческом общежитии Ташкента после землетрясения началась паника

Ночью 6 октября после сильного землетрясения в одном из общежитий столицы Узбекистана началась паника, сообщает Zakon.kz.

Ночью в столице произошло ощутимое землетрясение. В одном из студенческих общежитий студенты в панике выбежали в холл, опасаясь повторных толчков. Ночью 6 октября об этом рассказали в информагентстве Pressauz.

Студенты выбегали в коридоры и на улицу, опасаясь повторных толчков. Со слов очевидцев, "трясло так, что люстры дрожали и стены трещали".

"Многие до сих пор не решаются возвращаться в комнаты", – говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана, в 465 км к юго-западу от Алматы.