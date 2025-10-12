#АЭС в Казахстане
Мир

Вертолет потерпел крушение на оживленной улице в Калифорнии

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 09:28 Фото: скриншот видео
В городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии вертолет упал на оживленную улицу. Пять человек, включая ребенка, доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

В городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии вертолет упал на оживленную улицу. Пять человек, включая ребенка, доставлены в больницу, пишет CBS News.

Инцидент произошел днем в субботу, 11 октября 2025 года, недалеко от парковки на шоссе Pacific Coast Highway. По данным властей, двоих человек вытащили из-под обломков вертолета, еще трое – пешеходы, оказавшиеся рядом в момент падения. Их состояние не уточняется.

На кадрах из соцсетей видно, как вертолет переворачивается в воздухе и врезается в пальмы и лестницу пешеходного моста у отеля Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa. Обломки упали на парковку у входа на пляж.

Полиция перекрыла участок шоссе и попросила жителей избегать района аварии.

Причины крушения выясняют Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
