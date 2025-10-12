Вертолет потерпел крушение на оживленной улице в Калифорнии
В городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии вертолет упал на оживленную улицу. Пять человек, включая ребенка, доставлены в больницу, пишет CBS News.
A Bell 222 helicopter crashed in Huntington Beach, California, on October 11, 2025, during a "Cars ’N Copters" event, injuring five people—two occupants and three pedestrians—without fatalities.— MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) October 12, 2025
The crash, initially declared a mass casualty incident, involved the helicopter… pic.twitter.com/6vDEt24VXj
Инцидент произошел днем в субботу, 11 октября 2025 года, недалеко от парковки на шоссе Pacific Coast Highway. По данным властей, двоих человек вытащили из-под обломков вертолета, еще трое – пешеходы, оказавшиеся рядом в момент падения. Их состояние не уточняется.
На кадрах из соцсетей видно, как вертолет переворачивается в воздухе и врезается в пальмы и лестницу пешеходного моста у отеля Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa. Обломки упали на парковку у входа на пляж.
Полиция перекрыла участок шоссе и попросила жителей избегать района аварии.
Причины крушения выясняют Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.