Вертолет потерпел крушение на оживленной улице в Калифорнии

В городе Хантингтон-Бич на юге Калифорнии вертолет упал на оживленную улицу. Пять человек, включая ребенка, доставлены в больницу, пишет CBS News.

A Bell 222 helicopter crashed in Huntington Beach, California, on October 11, 2025, during a "Cars ’N Copters" event, injuring five people—two occupants and three pedestrians—without fatalities.



Инцидент произошел днем в субботу, 11 октября 2025 года, недалеко от парковки на шоссе Pacific Coast Highway. По данным властей, двоих человек вытащили из-под обломков вертолета, еще трое – пешеходы, оказавшиеся рядом в момент падения. Их состояние не уточняется.

На кадрах из соцсетей видно, как вертолет переворачивается в воздухе и врезается в пальмы и лестницу пешеходного моста у отеля Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa. Обломки упали на парковку у входа на пляж.

Полиция перекрыла участок шоссе и попросила жителей избегать района аварии.

Причины крушения выясняют Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.