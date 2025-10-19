Вице-президент США показал Трампа в короне в ответ на протесты в США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выложил ролик, где Дональд Трамп изображен в короне, а демократы преклоняют перед ним колено, сообщает Zakon.kz.

Видео, сгенерированное нейросетью Вэнс опубликовал в соцсети BlueSky.

На нем "Трамп" примеряет корону, достает меч, а перед ним преклоняются демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

Провокационное видео со своим начальником вице-президент опубликовал на фоне протестов No Kings против политики президента Дональда Трампа. По некоторым данным, на демонстрации вышли 7 миллионов человек.