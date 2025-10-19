Фееричное шоу дронов в Китае побило рекорд Гиннеса – захватывающие кадры

В китайском городе Люян (провинция Хунань) в небо одновременно подняли 15 947 дронов, устроив крупнейшее в мире световое шоу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил один из организаторов события Майкл Ли в соцсети X, опубликовав видео впечатляющего представления.

Mesmerizing 16,000-drone light show in Liuyang, Hunan. ✨ pic.twitter.com/GkLwdZwro4 — Moments that Matter (@_fluxfeeds) October 18, 2025

Во время шоу беспилотники выстроились в сложные фигуры – планету Земля, распускающиеся цветы и огромное дерево, листья которого "опадали" синхронно с фейерверками.

🔥🇨🇳 A 16,000-drone show in Liuyang City, Hunan Province. pic.twitter.com/mossvuf1Uj — Yin MR (@YinZP365) October 18, 2025

По словам организаторов, подготовка к мероприятию заняла несколько месяцев. Для точной синхронизации почти 16 тысяч дронов использовалась специальная система управления, обеспечивающая идеальное позиционирование и синхронное движение аппаратов на высоте.

Информация о новом рекорде пока не опубликована на официальных ресурсах Книги рекордов Гиннеса, однако, по предварительным данным, шоу в Люяне уже превзошло прежний мировой рекорд, который также принадлежал Китаю.

