Жительница США впервые вышла замуж в 76 лет и рассказала об особенностях позднего брака

Джанет Фонтейн большую часть своей жизни посвятила карьере и саморазвитию. Желание связать себя узами брака с достойным мужчиной у нее появилось лишь к 73 годам, и она попросила подругу зарегистрировать ее на сайте знакомств, где она и нашла свою любовь, сообщает Zakon.kz.

Со своим будущим мужем, 78-летним Клиффом, женщина познакомилась в феврале 2021 года. После первого свидания, которое прошло на виноградной плантации, пара уже не смогла расстаться, пишет Business Insider.

В декабре 2023 года пожилой жених предложил Джанет купить обручальные кольца. Мужчина пошутил, что не сможет сделать ей классическое предложение, стоя на колене, из-за возраста. В апреле 2025 года пара сыграла свадьбу.

"Вступление в брак в пожилом возрасте – это напоминание о том, какой быстротечной может быть жизнь", – отметила Джанет.

