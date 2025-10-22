#АЭС в Казахстане
Мир

Жительница США впервые вышла замуж в 76 лет и рассказала об особенностях позднего брака

пожилая пара, любовь, США, поздний брак, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 19:06 Фото: pixabay
Джанет Фонтейн большую часть своей жизни посвятила карьере и саморазвитию. Желание связать себя узами брака с достойным мужчиной у нее появилось лишь к 73 годам, и она попросила подругу зарегистрировать ее на сайте знакомств, где она и нашла свою любовь, сообщает Zakon.kz.

Со своим будущим мужем, 78-летним Клиффом, женщина познакомилась в феврале 2021 года. После первого свидания, которое прошло на виноградной плантации, пара уже не смогла расстаться, пишет Business Insider.

В декабре 2023 года пожилой жених предложил Джанет купить обручальные кольца. Мужчина пошутил, что не сможет сделать ей классическое предложение, стоя на колене, из-за возраста. В апреле 2025 года пара сыграла свадьбу.

"Вступление в брак в пожилом возрасте – это напоминание о том, какой быстротечной может быть жизнь", – отметила Джанет.

Ранее Zakon.kz рассказал о 80-летней бабушке-каратистке из Кокшетау, которая мечтает получить красный пояс.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
