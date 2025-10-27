#АЭС в Казахстане
Мир

США приостанавливают продовольственную помощь из-за шатдауна

продовольственная помощь, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 09:35 Фото: freepik
Федеральная продовольственная помощь в США прекратится с 1 ноября 2025 года из-за продолжающейся приостановки работы правительства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны, разместив уведомление на своем сайте, пишет CBS.

Речь идет о программе SNAP, которая помогает примерно каждому восьмому американцу покупать продукты. Администрация Дональда Трампа отказалась использовать около 5 млрд долларов из резервного фонда для продления выплат в ноябре.

"Колодец иссяк. На данный момент никаких пособий с 1 ноября выдаваться не будет", – говорится в заявлении ведомства.

Министерство отметило, что резервные средства законом предназначены для помощи в чрезвычайных ситуациях, например при стихийных бедствиях, и не могут идти на регулярные выплаты.

Прекращение программы SNAP может затронуть миллионы семей по всем США. Некоторые штаты намерены продолжать выплаты за свой счет, однако федеральное правительство предупредило, что не компенсирует эти расходы.

Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал одним из самых продолжительных в истории США. Белый дом обвиняет демократов в затягивании переговоров, а они в свою очередь требуют, чтобы республиканцы согласились на двухпартийное соглашение по бюджету.

Ранее американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird – самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
