Саудовская Аравия пересмотрит масштабы горизонтального небоскреба "Зеркальная линия"

Саудовская Аравия планирует изменить направление своего суверенного инвестиционного фонда (PIF), сократив внимание к масштабным строительным проектам, которые в течение последнего десятилетия были в центре ее экономических планов, сообщает Zakon.kz.

По данным Japan Times, наследный принц Мохаммед бин Салман, фактический руководитель королевства, представил программу Vision 2030 в 2016 году – амбициозный план трансформации экономики с упором на строительство гигантских объектов недвижимости.

Первоначальная стратегия включала в себя такие проекты, как создание горизонтального города-небоскреба "Зеркальная линия" (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту – 500, в длину – 170 тысяч метров, а также планы проведения международных зимних игр в горах на севере страны, где трассы должны были покрываться искусственным снегом.

Однако небоскреб "Зеркальная линия", рассчитанный на девять миллионов жителей, и другие мегапроекты столкнулись с многочисленными задержками. Теперь работы над проектом NEOM будут сокращены. Фокус смещен на завершение первого участка длиной 2,4 километра, который должен включать стадион чемпионата мира по футболу.

Основное внимание теперь будет уделено развитию логистики, добыче полезных ископаемых и религиозному туризму. Кроме того, страна делает ставку на искусственный интеллект и центры обработки данных, работающие на базе обширных энергетических ресурсов королевства, включая углеводороды.

Таким образом, стратегия королевства постепенно смещается от масштабных и дорогостоящих девелоперских инициатив к более диверсифицированным и прибыльным направлениям, включая технологии, логистику, религиозный туризм и цифровую экономику.

