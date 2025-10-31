Мужчину с накладной грудью и в женском парике задержали в США

В фитнес-центре Мэриленда задержан, переодетый в женский образ, 44-летний Тшикунди Тати, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что мужчина в таком виде проникал в женские душевые фитнес-клубов и снимал посетительниц на камеру. Как передает FOX 5, серия инцидентов с его участием происходила в городе Гейтерсберг.

После ряда жалоб правоохранители начали активные поиски подозреваемого. 29 октября полицейские проследили за вуайеристом. Мужчина пришел в один из местных Planet Fitness. Когда Тшикунди направился в женскую раздевалку, его сразу же задержали.

"Обвиняемый из-за угрозы общественной безопасности останется под стражей до суда. Процесс должен состояться 15 декабря", – говорится в публикации.

